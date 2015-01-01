Ремонт ванной комнаты
Компания ЛюксМастер занимается ремонтом ванных комнат и туалетов. В штате компании состоят специалисты широкого профиля, имеющие огромный опыт, позволяющий выполнять работы любой сложности, направленности и придерживаться отличного качества в минимально возможные сроки.
Бесплатный замер
Наш специалист выезжает на объект и проводит детальный и точный замер
Договор и гарантия
Работаем официально, по договору. Даем гарантию на работы 3 года.
Закупка стройматериалов
Напрямую работаем с поставщиками. Подберем и доставим материалы по выгодным ценам.
Без предоплаты
Вам не нужно ничего заранее оплачивать, вся оплата после завершения работ.
Тарифы на ремонт ванных комнат
Указаны типовые варианты ремонта санузлов. Сроки гарантируем по договору. Возможно изменение состава работ согласно Вашим пожеланиям. Материалы в стоимость не включены, т.к. во-многом зависят от пожеланий и выбора заказчика. Мы готовы помочь с покупкой и доставкой всех необходимых материалов по ценам ниже рыночных.
от 22 000 руб. от 30 000 руб.
- Срок - 3-5 дней
- Демонтаж
- Укладка плитки на пол
- Укладка плитки на стены
- Монтаж реечного потолка
- Замена труб (вода)
- Монтаж ванны
- Монтаж унитаза
- Монтаж мойдодыра
- Монтаж смесителей
- Монтаж светильников
- Монтаж зеркала
- Монтаж экрана
- Замена электропроводки
- Монтаж электроточек
- Подключение стиральной машинки
от 37 000 руб.
- Срок - 5-8 дней
- Демонтаж
- Укладка плитки на пол
- Монтаж панелей ПВХ на стены
- Монтаж панелей ПВХ на потолок
- Монтаж ванны
- Монтаж унитаза
- Монтаж раковины
- Монтаж смесителей
- Монтаж светильника
- Монтаж зеркала
от 63 000 руб. от 75 000 руб.
- Срок - 10-17 дней
- Демонтаж
- Выравнивание стен
- Гидроизоляция пола
- Укладка плитки на пол
- Укладка плитки на стены
- Монтаж реечного потолка
- Замена труб (вода)
- Замена труб (канализация)
- Монтаж ванны
- Монтаж унитаза
- Монтаж мойдодыра
- Монтаж смесителей
- Монтаж полотенцесушителя
- Монтаж светильников
- Монтаж зеркала
- Монтаж экрана
- Замена электропроводки
- Монтаж электроточек
- Подключение стиральной машинки
- Монтаж дверей
от 95 000 руб.
- Срок - 15-25 дней
- Демонтаж
- Выравнивание стен
- Гидроизоляция пола
- Укладка плитки на пол
- Укладка плитки на стены
- Монтаж реечного потолка
- Замена труб (вода)
- Замена труб (канализация)
- Монтаж ванны
- Монтаж унитаза
- Монтаж мойдодыра
- Монтаж смесителей
- Монтаж полотенцесушителя
- Монтаж светильников
- Монтаж зеркала
- Монтаж экрана
- Замена электропроводки
- Монтаж электроточек
- Подключение стиральной машинки
- Монтаж дверей
Точный расчет стоимости
Порядок выполнения работы
Оставляете заявку на сайте или звоните нам
Выезжает замерщик и составляет подробную смету
Составляем и подписываем договор
Закупаем материалы и выполняем работы
Принимаете работу и производите оплату
Выполненные проекты
Посмотрите наше портфолио с фотографиями готовых проектов и отзывы клиентов.
Отделка ванной комнаты и туалета
г. Москва Ракетный бульвар дом 17
Выполненные работы:
- Демонтаж ванны чугун
- Демонтаж труб водопроводных метал
- Монтаж труб водоснабжения ПП с гребенкой
- Выравнивание стен по периметру
- Монтаж электрических точек
- Укладка плитки на пол
- Укладка плитки на стены
- Монтаж полотенцесушителя.
- Установка сантехники
- Подключение стиральной машины.
- Монтаж ГКЛ потолка.
- Установка встраиваемых светильников.
Стоимость работ: 53 000 руб.
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