Ремонт ванной комнаты

Вам не нужно ничего заранее оплачивать, вся оплата после завершения работ.

Наш специалист выезжает на объект и проводит детальный и точный замер

Компания ЛюксМастер занимается ремонтом ванных комнат и туалетов. В штате компании состоят специалисты широкого профиля, имеющие огромный опыт, позволяющий выполнять работы любой сложности, направленности и придерживаться отличного качества в минимально возможные сроки.

Указаны типовые варианты ремонта санузлов. Сроки гарантируем по договору. Возможно изменение состава работ согласно Вашим пожеланиям. Материалы в стоимость не включены, т.к. во-многом зависят от пожеланий и выбора заказчика. Мы готовы помочь с покупкой и доставкой всех необходимых материалов по ценам ниже рыночных.

Чтобы узнать приблизительную цену ремонта ванной комнаты, мы предлагаем воспользоваться калькулятором. Если самостоятельно не получается сделать расчеты – звоните или оставьте свой номер телефона и наш специалист свяжется с вами в ближайщее время.

Прайс-лист на отдельные виды работ

Наименование работы Ед. измерения Цена Демонтажные и подготовительные работы Демонтаж ванны чугун шт. 900 руб. Демонтаж унитаза,биде шт. 500 руб. Демонтаж раковины шт. 450 руб. Демонтаж шкафчика с зеркалом шт. 350 руб. Отключение и вынос стиральной машины шт. 600 руб. Демонтаж смесителя шт. 400 руб. Демонтаж полотенцесушителя от 700 руб. Демонтаж бойлера от 700 руб. Демонтаж пластиковых панелей М2 250 руб. Демонтаж плитки стен М2 250 руб. Зачистка стен от краски М2 300 руб. Демонтаж реечного потолка М2 350 руб. Общестроительные работы Монтаж пластиковых панелей (с обрешеткой) М2 600(800) руб. Монтаж перегородок из пеноблоков М2 От700 руб. Монтаж перегородок из кирпича М2 1500 руб. Штроба под водопроводные трубы до 25 мм (бетон) М.п. 700 руб. Штроба под водопроводные трубы до 25 мм (кирпич) М.п. 600 руб. Штроба под электропроводку (бетон) М.п. 500 руб. Штроба под электропроводку (кирпич) М.п. 450 руб. Заделка штробы М.п. 200 руб. Грунтовка стен бетоноконтактом (1 слой) М2 120 руб. Грунтовка стен (1 слой) М2 100 руб. Выравнивание стен по периметру М.п. 600 руб. Штукатурка стен по маякам (до 20 мм) М2 750 руб. Штукатурка стен по маякам (свыше 20мм) М2 От800 руб. Штукатурка стен визуально М2 600 руб. Шпатлевка стен за 1 раз М2 370 руб. Финишная шпатлевка стен М2 400 руб. Поклейка стен обоями (без подбора) М2 380 руб. Поклейка стен обоями (с подбором) М2 450 руб. Покраска стен водоэмульсионным красками за 1 раз М2 180 руб. Покраска стен масляной краской за 1 раз М2 250 руб. Монтаж панелей пластиковых потолок М2 900 руб. Укладка плитки по стенам простой без подбора М2 750 руб. Укладка плитки по полу простой без подбора М2 750 руб. Укладка керамогранита М2 850 руб. Укладка мозаики М2 1600 руб. Технологические отверстия в плитке шт. 250 руб. Подрезка мозаики М.п. 600 руб. Затирка швов плитки более 20х20 (Менее 20х20) М2 300(350) руб. Стяжка пола до 50 мм М2 700 руб. Монтаж реечного потолка М2 От900 руб. Монтаж потолка из ГКЛ в 1 слой М2 1400 руб. Монтаж потолка из ГКЛ многоуровневый М2 От2500 руб. Покраска потолка за 1 слой М2 260 руб. Сантехнические работы Монтаж труб водоснабжения ПП с гребенкой точка 3300 руб. Монтаж труб медных или оцинкованных точка 6500 руб. Пайка труб шт. 400 руб. Монтаж фильтров грубой очистки шт. 450 руб. Монтаж регулятора давления (редуктора) шт. 1100 руб. Монтаж крана шарового шт. 550 руб. Монтаж труб канализационных ПВХ точка 1900 руб. Монтаж полотенцесушителя шт. 1700 руб. Монтаж ванны акрил/чугун шт. 2800/3300 руб. Монтаж душевой кабины шт. От4900 руб. Монтаж смесителя (встроенный) шт. 900(1400) руб. Монтаж унитаза шт. от1700 руб. Монтаж инсталляции без обшивки и унитаза шт. 4300 руб. Монтаж биде шт. 1600 руб. Монтаж раковины (тюльпан) шт. 1800 руб. Монтаж «мойдодыра»с зеркальным шкафчиком шт. 3200 руб. Монтаж водонагревателя (бойлера) шт. 3500 руб. Монтаж газовой колонки шт. от3500 руб. Монтаж зеркала не более 70х90 шт. от1100 руб. Подключение стиральной машины, посудомоечной машины шт. 1200 руб. Монтаж вентиляционной системы точка 1100 руб. Электромонтажные работы Прокладка провода (с гофрой) М.п. 100(160) руб. Монтаж электрической точки шт. 750 руб. Монтаж точечных светильников шт. 380 руб. Монтаж светодиодной ленты М.п. 250 руб. Монтаж люстры (без сборки) шт. от1200 руб. Плотницкие работы Монтаж двери без добора шт. 3500 руб. Монтаж добора М.п. 330 руб. Врезка замка шт. 800 руб. Монтаж дверных наличников М.п. 150 руб.

Тарифы

Стоимость ремонта зависит от нескольких факторов:

Вида ремонта. Косметическое обновление помещения стоит дешевле, чем, например, капитальный или евроремонт. Размера помещения. Чем больше пространство, тем больше необходимо материалов и времени на их укладку. Состояния помещения, сантехники. Так, если согласно новому проекту, предстоит убрать стену, чтобы соединить туалет и ванную, стоимость работ будет выше, чем обновление совмещенного санузла. Выбранных материалов. Использование недорогой отделки обойдется дешевле, но лучше выбирать качественные материалы, чтобы обновленный интерьер сохранял свой вид как можно дольше..

Начните ремонт ванной комнаты с отправления заявки на нашем сайте. При желании можно просто позвонить менеджеру и он сам оформит заявку. Далее предстоит бесплатная консультация замерщика: он выедет на объект в удобное для вас время и проведет весь спектр оценочных работ:

Учтет ваши задумки и пожелания. Определит вид необходимых работ. Предложит свои варианты дизайна с учетом особенностей помещения. Поможет сделать выбор доступных по стоимости материалов, включая сантехнику.

Если у вас возникнут вопросы – специалист ответит на любой из них, так как на этом этапе необходимо оговорить все нюансы ремонта и ничего не забыть.

Далее предстоит выбрать необходимые материалы, осветительные приборы, сантехнику. Сделать это поможет также наш представитель: мы сотрудничаем с проверенными производителями и обращаемся только к надежным поставщикам.

Важно: выбирать на рынке самостоятельно строительные и отделочные материалы для ремонта не желательно – их обилие может привести в замешательство любого непрофессионала. Кроме того, наша компания заказывает все необходимое для ремонтных работ по оптовым ценам, благодаря чему материалы обходятся значительно дешевле, чем аналогичные товары в розничной торговле. После определения сметы составляется договор, в котором оговариваются все нюансы ремонта вплоть до указания срока завершения ремонта. В указанный день хозяевам квартиры остается только принять работу мастеров.

На заметку: внесение изменений после начала работ может повлечь за собой изменение стоимости и срока завершения ремонта. Поэтому еще до составления сметы и начала процесса рекомендуем определиться с окончательным вариантом ремонта и материалами для отделки.